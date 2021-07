Explosão de fogos de artifício provoca sete feridos nos EUA

O Dia da Independência é celebrado nos EUA a 4 de julho e é costume assinalá-lo com os habituais fogos de artifício. Contudo, em Ocean City, no Estado de Maryland, o mesmo não aconteceu devido a uma explosão.

Segundo as autoridades policiais, as explosões começaram quando os funcionários se preparavam para o espetáculo marcado para a celebração do feriado durante a noite de domingo.

Os bombeiros cancelaram todos os espetáculos de fogo de artifício de Ocean City. Anunciaram, num post do Facebook, que os funcionários da companhia de fogos de artifício receberam tratamento para os ferimentos menores após a explosão acidental.

"Por precaução, todos os espetáculos de fogos de artifício em Ocean City foram cancelados", pode ler-se na declaração.

Os bombeiros estão a realizar inspeções de segurança no local, acrescentou o departamento de bombeiros, de modo a apurar responsabilidades.