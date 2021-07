A tempestade tropical Elsa movimenta-se em direção à costa norte-americana depois da passagem pelas Caraíbas.

Pelo menos três pessoas morreram nà passagem do Elsa na República Dominicana e na ilha de Santa Lúcia, disseram no sábado as autoridades locais.

Em Cuba, mais de 180 mil pessoas foram entretanto retiradas de casa.

Por precaução, o prédio que desmoronou há duas semanas em Miami foi demolido, de forma controlada.