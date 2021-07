Jornalista em estado grave após ser baleado na cabeça em Amesterdão

O ataque a Peter R. De Vries, de 64 anos, ocorreu na Lange Leidsedwarsstraat, uma rua no centro de Amesterdão, havendo já várias imagens a circular nas redes sociais que mostram o jornalista caído no chão com ferimentos na cabeça.

A polícia holandesa indicou que está à procura de homem caucasiano e de constituição magra, vestindo um casaco de camuflagem verde-escuro e um boné preto, que será o presumível autor do tiroteio e que se encontra em fuga.

Peter R. De Vries é um jornalista conhecido nos Países Baixos devido às suas investigações sobre crimes e questões de crime organizado, tendo já atuado como informador em casos mediáticos no país, como o caso Marengo, que envolve assassínios e tráfico de droga.

Quando se soube que estava na lista negra do traficante de droga e líder da máfia holandesa Ridouan Taghi (que está em fuga), em 2019, Peter R. De Vries passou a ser protegido pela polícia após receber ameaças de morte.

O tiroteio de hoje provocou comoção nos Países Baixos.

O líder da extrema-direita, Geer Wilders, segundo a EFE, considerou o ato como "terrível", enquanto o secretário-geral da Associação de Jornalistas dos Países Baixos, Thomas Bruning, chamou-o de "soco no jornalismo".