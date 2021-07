Antes de tocar terra, furacão Elsa perdeu força e atingiu a Florida já como tempestade tropical

Começou como furacão no Golfo do México, mas perdeu força. As autoridades da Florida chegaram a temer o pior, mas foi já como tempestade tropical que chegou ao sudeste dos Estados Unidos.

Esta é já uma semana de vida paralisada no sul da Florida. Mesmo sem força de furacão, a tempestade deixou milhares de pessoas sem eletricidade. E terá outras consequências graves no estado do Sol.

Estão também de prevenção, e até sexta-feira, os estados da Carolina do Norte e do Sul e a Virgínia. Nas Caraíbas, a tempestade Elsa deixou um rasto de destruição. Matou três pessoas e provocou 180 mil desalojados em Cuba.