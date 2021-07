Tempestade tropical Elsa com ventos de 120 km/h à chegada à Florida

A tempestade tropical Elsa está a provocar chuvas e ventos fortes na Florida, nos Estados Unidos. Terão já sido registadas rajadas de 120 quilómetros por hora.

Esta tarde, a tempestade deverá atingir a costa do golfo da Florida e é esperado um agravamento do estado do tempo nas zonas perto do mar.

Em Miami, nos escombros do prédio que ruiu há duas semanas, foram interrompidas as operações de busca.

À passagem pelas Caraíbas, a tempestade fez pelo menos três mortos na República Dominicana e na ilha de Santa Lúcia e 180 mil deslocados em Cuba.