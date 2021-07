Assassinato de Jovenel Moïse. Polícia matou quatro suspeitos e deteve outros dois

No Haiti, a polícia matou quatro suspeitos da morte do Presidente e deteve outros dois. Desconhecem-se ainda oficialmente as razões para o assassinato de Jovenel Moïse, morto em casa, na madrugada de quarta-feira.

Os suspeitos pela morte do presidente do Haiti foram localizados esta quinta-feira numa casa da capital Port-au-Prince.

Quem beneficia com esta morte?

Jovenel Moïse era um político cada vez mais contestado. Apegado ao poder, recusava eleições, repetia os comportamentos dos anteriores ditadores de Port-au-prince. Moïse tinha a ajuda de bandos armados que controlam o Haiti.

Dizem as estatísticas internacionais que o Haiti é o país mais pobre e mais violento do continente americano.