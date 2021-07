Maior castelo de areia do mundo construído na Dinamarca

A escultura de areia, erguida na cidade costeira de Blokhus, tem 21,16 metros de altura e supera o castelo de areia construído na Alemanha em 2019, inscrito no Guinness World Records como a mais alta escultura em areia, com 17,66 metros de altura.

O castelo de areia foi erguido em forma de pirâmide para que não caia, método usado por especialistas dessas construções frágeis.

O autor desta obra, o holandês Wilfred Stijger, foi ajudado por 30 dos melhores escultores de areia do mundo, quis representar o poder do coronavírus no mundo desde o início da pandemia, colocando alusões à pandemia na decoração pormenorizada do seu castelo. A representação da covid-19 encontra-se no topo.

Foram usadas 4.860 toneladas de areia da Dinamarca para construir esta fortaleza. O edifício conta com uma estrutura de madeira interna e a areia levou 10% de argila na sua composição e uma camada de cola para garantir que o castelo aguenta as condições ventosas e frias do outono e inverno.