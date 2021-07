Temperaturas recorde em Oregon, nos EUA, já fizeram 116 mortos

Uma onda de calor provocou 116 mortos no estado de Oregon, nos Estados Unidos, com as temperaturas a quebrarem recordes de altas temperaturas na região, informaram as autoridades.

A vítima fatal mais jovem do calor tem 37 anos e mais velha 97, segundo uma lista divulgada pelas autoridades de saúde, sendo que em Portland, a maior parte dos atingidos não tinha ar condicionado ou ventoinhas, e morreram sozinhas nas suas casas.

As autoridades norte-americanas consideram que o calor extremo, que chegou aos 46 graus, pode ainda vir a explicar centenas de mortes naquelas regiões.

A "cúpula do calor", um fenómeno climático que aprisiona o calor e bloqueia a movimentação de outros sistemas climáticos, e tem batido recordes de altas temperaturas no noroeste dos EUA e no oeste do Canadá nos últimos dias.

Os meteorologistas consideram que estes fenómenos extremos poderão vir a tornar-se mais frequentes devido às mudanças climáticas.