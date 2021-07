Altas temperaturas fazem-se sentir em vários pontos do mundo.

Em Portugal o calor vai diminuir a partir de amanhã. Em Espanha as temperaturas altas não dão tréguas e na Califórnia os termómetros ultrapassam os 54 graus. Mais de 3 millhões de pessoas estão sob alerta

devido às altas temperaturas que atingiram o ocidente do país.

Os bombeiro estão a braços com vários incêndios florestais de grande dimensões. No norte do estado de Nevada, perto da fronteira com a Califórnia, as autoridades mandaram evacuar casas em risco de serem tomadas pelas chamas. As altas temperaturas já causaram centenas de mortes no país.

A massa de ar quente e seco vinda do norte de África continua a fazer-se sentir na Península Ibérica.

Em Espanha são esperados 46 graus para este domingo mas o pico do calor deve chegar na segunda-feira, com os termómetros a atingirem os 50 graus.

Em Portugal o calor mantém-se até ao final do dia de domingo com a presença de poeira na atmosfera.