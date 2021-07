Jogo Super Mario 64 leiloado por mais de um milhão de euros  

Uma cópia nunca antes aberta do jogo Super Mario 64, da Nintendo, foi leiloada este domingo por 1.56 milhões de dólares (cerca de 1.31 milhões de euros).

O negócio foi feito pela casa de leilões Heritage Auctions, em Dallas, nos Estados Unidos, e quebrou o recorde anterior do preço por um único jogo para consolas.

O Super Mario 64 foi o jogo mais vendido para a Nintendo 64 e o primeiro a apresentar a personagem Mario em 3D, conta a agência Associated Press, que adianta que a casa de leilões não esclareceu quem foi o comprador do jogo, de 1996.

Esta venda acontece depois de, na sexta-feira, uma cópia fechada do jogo The Legend of Zelda, também para a Nintendo, ter sido leiloada por 870 mil dólares (cerca de 733 mil euros).

Valarie McLeckie, especialista em jogos para consolas da Heritage, confessa que a casa de leilões ficou chocada com o preço atingido pelo jogo Super Mario 64.

Em abril, a Heritage vendeu uma cópia fechada do Super Mario Bros. da Nintendo - comprada em 1986 e esquecida numa gaveta - por 660 mil dólares (cerca de 556 mil euros).