Número de mortes em colapso de prédio em Miami sobe para 94

Subiu para 94 o número de vítimas mortais do colapso do prédio em Miami, nos Estados Unidos. Há ainda 22 pessoas desaparecidas.

Dos 94 corpos resgatados, 83 ainda estão por identificar. A presidente da Câmara de Miami-Dade diz não haver uma previsão da data para o fim das buscas no local.

BUSCAS POR SOBREVIVENTES DURARAM 14 DIAS

Os socorristas norte-americanos, ajudados por mexicanos e israelitas, fizeram buscas por sobreviventes durante 14 dias, ininterruptamente, de dia e de noite, enfrentando as más condições climatéricas, provocadas pela tempestade Elsa, com ventos fortes e chuva intensa a atingirem o estado da Florida, durante o fim de semana.

Além de um adolescente encontrado no dia do desastre, não foram localizados outros sobreviventes.

O desabamento do edifício deu-se no dia 24 de junho e foi gravado em vídeo que, segundo as imagens, mostra o centro do edifício, formado por três torres adjacentes, a cair primeiro.

Existem dois relatórios, realizados em 2018 e 2020, que apontaram "danos estruturais significativos" nas Torres Champlain e "fissuras na cave" do edifício, com recomendações para a realização de obras.

Daniella Levine Cava prestou declarações a garantir que o Governo municipal está a rever as questões de segurança dos edifícios e desenvolver recomendações "para garantir que uma tragédia como esta" nunca volte a acontecer.