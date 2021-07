Reino Unido avança com proibição de grupo supremacista branco "The Base"

POOL New

O grupo supremacista branco "The Base" vai ser proscrito do Reino Unido por ser uma organização de extrema-direita e terrorista, anunciou esta segunda-feira a ministra do Interior britânica, Priti Patel.

Formada em 2018, a organização está predominantemente sediada nos Estados Unidos e defende a formação de um Estado étnico branco através de uma guerra racial, tendo os membros participado em treinos com armas e explosivos.

Em janeiro de 2020, alegados membros do grupo foram presos pelo FBI após uma investigação ao longo de vários meses.

"The Base" será o quinto grupo terrorista de extrema-direita a ser proscrito no Reino Unido e o terceiro a ser proscrito no último ano, depois de "Atomwaffen Division" e "National Socialist Order".

As pessoas que continuem a ser membros ou militantes de grupos depois de estes serem proscritos podem ser condenadas a até 14 anos de prisão.

A ministra prometeu continuar a "tomar medidas fortes contra grupos de supremacia branca perversos, que têm como alvo pessoas vulneráveis".

A ordem de proscrição foi submetida esta segunda-feira ao Parlamento e poderá entrar em vigor no final desta semana.

"Estou empenhada em tornar o mais difícil possível a essas organizações operarem no Reino Unido, proibindo-as e aumentando as sanções contra associação ou apoio, a fim de proteger a população e a nossa segurança nacional", afirmou Patel.

Em 2018, uma portuguesa de 38 anos, Claudia Patatas, foi condenada a cinco anos de prisão por pertencer à organização de extrema-direita "National Action", proscrita dois anos antes.

Durante o julgamento, foi tornado público que ela e o companheiro, também membro do mesmo grupo, chamaram ao filho recém-nascido "Adolf" como sinal de admiração pelo líder nazi alemão Adolf Hitler.