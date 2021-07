Onda de calor nos EUA: 43 corpos encontrados junto à fronteira com o México 

Em junho, foram encontrados 43 cadáveres junto à fronteira com o México, nos Estados Unidos da América.

A onda de calor estará por trás do aumento do número de mortes de imigrantes ilegais.

A maior parte das 43 vítimas foram encontradas no deserto do Arizona. Junho entrou para a história como um dos mais quentes de sempre neste estado norte-americano. Na capital Phoenix, as máximas rondaram várias vezes os 45ºC.

A vaga de calor e a seca está também a afetar a costa oeste dos Estados Unidos da América. No último fim de semana, as temperaturas ultrapassaram os 54ºC no Vale da Morte, na Califórnia.