Bruxelas quer aplicar preço a emissões de CO2. Medida levanta dúvidas entre eurodeputados

Bruxelas propõe aplicar um preço às emissões de dióxido de carbono, com impacto no custo do aquecimento das casas e dos combustíveis para transporte. A medida levanta muitas dúvidas entre os eurodeputados.

Para cumprir as novas metas climáticas e reduzir as emissões até 2030, Bruxelas avançou esta quarta-feira com um dos maiores pacotes legislativos, com propostas e mudanças que vão do transporte marítimo ao preço dos combustíveis e ao aquecimento dos edifícios.

Para já é uma proposta, mas se passar na negociação entre os 27 e o Parlamento Europeu pode significar que dentro de 14 anos deixa de ser possível comprar carros novos a gasolina ou gasóleo ou que emitam gases com efeito de estufa, incluindo híbridos. A partir de 2035, automóveis novos só elétricos ou com tecnologia que garanta emissões zero.

A medida apresentada levantou dúvidas entre os eurodeputados e teve ainda algumas críticas.

O eurodeputado Pascal Canfin lembrou que foi o aumento do preço dos combustíveis que levou os coletes amarelos para a rua. O francês diz que é preciso não repetir erros.