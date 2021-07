FBI desmantela centro internacional de cocaína e lavagem de dinheiro

Um importante centro internacional de cocaína e lavagem de dinheiro, envolvendo 30 países, foi desmantelado quarta-feira pela polícia federal norte-americana, depois de seis anos de uma investigação que começou em Las Vegas.

"Operação Money Maker" é o nome da investigação que detetou um negócio ilegal de droga e dinheiro levado a cabo por uma rede transnacional de organizações criminosas, avança a agência de notícias Associated Press (AP).

A investigação foi revelada na quarta-feira pelo promotor federal norte-americano e pelo chefe do FBI em Las Vegas, que se fizeram acompanhar por representantes das forças de justiça da Austrália, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Israel, Roménia e Reino Unido.

O responsável do FBI Aaron Rouse explicou que a investigação se tornou pública depois das recentes prisões de seis pessoas no Nevada, Arizona, Califórnia e no estado de Washington por alegada conspiração, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Os detidos, com idades entre os 31 e os 51, são todos de nacionalidade norte-americana. Dos seis, apenas uma é mulher, e todos serão processados em Las Vegas, acrescentou Aaron Rouse, citado pela AP.

As autoridades acrescentaram ainda que dois dos suspeitos vivem em Las Vegas e os restantes são de Los Angeles, Seattle, Phoenix e San Jose, Califórnia.

Segundo as autoridades, podem enfrentar décadas de prisão se forem condenados.