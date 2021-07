Pelo menos 9 mortos em inundações na Alemanha, mais de 70 desaparecidos

Chuvas fortes provocaram cheias em vários países europeus. Países Baixos, Alemanha, Suíça e Bélgica registaram inundações e a subida dos caudais dos rios. Na Alemanha há pelo menos 9 mortos e mais de 70 pessoas desaparecidas, segundo a polícia citada pelo jornal Bild.

Pelo menos 9 pessoas morreram e mais de 70 estão desaparecidas na sequência de fortes chuvas e inundações que atingiram o oeste da Alemanha, onde seis casas foram destruídas por um rio, disse a polícia.

"Muitas pessoas que estão desaparecidas estavam nos telhados de casas que foram varridas pelas águas" no município de Schuld, disse um porta-voz da polícia de Koblenz, citado pela agência France-Presse. Este município está localizado na região da Renânia do Norte-Vestfália, a região mais populosa da Alemanha e a mais afetada pelas chuvas que encheram os rios, arrancaram árvores, inundaram estradas e casas.

O número de vítimas pode vir a aumentar. No município de Schuld, ao sul de Bona, onde seis casas ao longo do rio desabaram, a polícia conta entre 50 e 60 desaparecidos. Outras casas ameaçam desabar.

As chuvas torrenciais já tinham causado na quarta-feira a morte de um bombeiro, que se afogou durante uma intervenção em Altona (Renânia do Norte-Vestfália).

As regiões de Saarland, Mecklenburg-Vorpommern (nordeste) foram colocadas em alerta de tempestade.

Terça-feira foi a Baviera, no sul do país, que foi atingida, tendo sido declarado estado de desastre natural no distrito de Hof.

