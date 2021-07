O avião de passageiros que tinha desaparecido esta manhã dos radares quando sobrevoava a Sibéria foi encontrado.

Foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência e todas as 18 pessoas a bordo sobreviveram, afirma a agência aérea russa citada pela agência France-Presse.

O ministro das Emergências já tinha afirmado que havia sobreviventes, não tendo no entanto avançando com números.

O avião de passageiros russo Antonov AN-28 desapareceu esta manhã dos radares na Sibéria ocidental com entre 13 a 17 pessoas a bordo. Os controladores aéreos perderam-lhe o rasto quando sobrevoava a cidade de Tomsk, na Sibéria.

"O aparelho desapareceu do radar no distrito de Bakcharsky. O sinal de emergência foi acionado. Há 17 pessoas a bordo, incluindo quatro crianças e três elementos da tripulação", disse uma fonte dos serviços de emergência à agência TASS.

A aeronave, que pertence à companhia aérea Siberian Light Aviation, partiu da cidade de Kedrovy para Tomsk. Dois helicópteros Mi-8 foram enviados para ajudar nas buscas.

Aviões antigos com problemas de manutenção

A Rússia tem melhorado significativamente a segurança da sua aviação desde os anos 2000, quando as principais companhias aéreas substituíram aparelhos de fabrico soviético para aeronaves mais modernas.

No entanto persistem problemas de manutenção e alguma neglicência no respeito pelas regras de segurança, sobretudo em áreas mais remotas do país onde aviões ou helicópteros são bastante utilizados nas ligações com localidades isoladas.

Na semana passada, um avião soviético An-26 caiu na remota Península de Kamchatka, matando os 28 passageiros e tripulantes.