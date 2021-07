Família é resgatada depois de ficar presa em enxurrada nos Estados Unidos

Uma família foi resgatada de um carro que ficou preso pelas inundações repentinas que atingiram o estado norte-americano do Arizona. O pai e as duas crianças tiveram de subir para o tejadilho do carro para não serem levados pela enxurrada.

Os bombeiros conseguiram retirar a família do carro, que ficou completamente rodeado por água. O resgate aconteceu na cidade de Tucson.

Depois de um ano marcado por incêndios fortes, o Arizona enfrenta previsões de chuva forte e ameaças de cheias para os próximos dias.