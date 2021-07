Navio turco dispara em direção à guarda costeira cipriota

Um navio turco disparou hoje tiros de alerta contra um barco da guarda costeira cipriota que se encontrava em patrulha perto do porto de Kato Pyrgos, na costa noroeste da ilha dividida, informou a imprensa local.

Segundo a agência de notícias cipriota CNA, o incidente ocorreu às 03:30 locais (00:30 em Lisboa), a cerca de 11 milhas náuticas (20 quilómetros) do pequeno porto de pesca de Kato Pyrgos, a oeste da linha de demarcação monitorada pela ONU que separa o território controlado pela autoproclamada República Turca do Chipre do Norte (TRNC) e a República de Chipre, membro da União Europeia (UE).

A ilha está dividida desde que o terço norte foi invadido pela Turquia em 1974, em reação a um golpe de nacionalistas cipriotas gregos que queriam retomar a cidadania grega.

Segundo o porta-voz da polícia cipriota, Christos Andreou, o barco patrulha estava a realizar uma operação de vigilância à imigração ilegal proveniente da Turquia nas águas territoriais país, quando foi abordado pelo navio turco proveniente do norte da ilha.

"Os três membros do navio patrulha, vendo as intenções da Guarda Costeira turca, tentou evitar qualquer incidente e dirigiu-se para o porto de pesca de Kato Pyrgos", indicou Andreou.

"A uma distância de 4 milhas náuticas (cerca de sete quilómetros), o barco patrulha recebeu tiros de alerta da Guarda Costeira turca. Em seguida, a Guarda Costeira turca, que estava perto da costa [cipriota] partiu novamente na direção dos territórios ocupados pelo TRNC", acrescentou.

O incidente ocorre alguns dias antes da visita do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a Varosha, uma cidade que simboliza a divisão do Chipre.

A antiga estância balnear, abandonada pelos seus habitantes cipriotas-gregos, tornou-se uma "cidade-fantasma", transformando-se numa zona militar sob controlo direto de Ancara, que a cercou, por terra, com arame farpado.

Erdogan, cuja visita, marcada para a próxima terça-feira, coincide com o 47.º aniversário da invasão, passará em revista as dezenas de milhares de soldados turcos lá estacionadas.

As autoridades cipriotas turcas, apoiadas pela Turquia, querem o reconhecimento de dois Estados independentes e iguais na ilha.

Esta posição é rejeitada pelos cipriotas gregos, que desejam a reunificação da ilha sob a forma de um Estado federal.

As negociações estão paralisadas desde 2017.

Em abril, saiu falhada uma tentativa para reiniciar as negociações organizadas pela ONU.