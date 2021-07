Três mortos em incêndio num edifício de habitações sociais em França

Três pessoas morreram e outras nove ficaram feridas num incêndio ocorrido hoje num edifício de habitações sociais em Marselha, no sul de França, informaram hoje as autoridades.

O incêndio teve início nas zonas comuns do edifício e deixou encurraladas pessoas nos pisos superiores, tendo algumas delas saltado para o vazio para escapar às chamas.

O edifício, propriedade de uma entidade de habitações sociais na região de Provença - Alpes - Costa Azul, estava ocupado em cerca de 90% e num estado de semiabandono desde há meses, segundo o jornal local Marsactu.

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, expressou as suas condolências às famílias das vítimas falecidas e agradeceu o trabalho dos serviços do Estado, especialmente os bombeiros, para controlar o sinistro.