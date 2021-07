Explosão de camião cisterna no Quénia provoca 13 mortos

Treze pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência da explosão de um camião cisterna com gasolina numa autoestrada no oeste do Quénia, anunciou este domingo a polícia.

"Contámos 12 cadáveres no local. Uma outra pessoa morreu no hospital, na sequência dos ferimentos", indicou Charles Chacha, responsável da polícia do condado de Siaya, onde a explosão ocorreu na tarde de sábado.

As vítimas acorreram para extrair gasolina do tanque da cisterna, que havia capotado perto de Malanga, a 315 quilómetros a noroeste de Nairobi, numa estrada movimentada que liga Kisumu à fronteira com o Uganda.

O camião "explodiu enquanto as pessoas recuperavam a gasolina que vazava", sublinhou.

"Numerosas pessoas foram hospitalizadas, com queimaduras graves, entre as quais crianças", acrescentou.

Em 2009, perto de Molo (a 150 quilómetros a noroeste de Nairobi), 122 pessoas morreram na explosão de um camião com gasolina quando se encontravam junto a um veículo acidentado para retirar o combustível.