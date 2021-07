Bolsonaro tem alta hospitalar após 4 dias internado

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, já teve alta hospitalar, anunciou no domingo a equipa médica do Hospital Vila Nova Star, no Estado de São Paulo. Após quatro dias, e contra todas as expectativas, o Presidente brasileiro diz-se pronto para regressar ao trabalho.

Jair Bolsonaro, de 66 anos, deu entrada no Hospital das Forças Armadas com fortes dores abdominais. Estava na iminência de ser operado e, por isso, teve de ser transferido para São Paulo, mas a dieta líquida terá sido suficiente para evitar a cirurgia.

À saída respondeu aos jornalistas e defendeu o antigo ministro da saúde, que está a ser acusado de corrupção na compra de vacinas contra a covid-19.

Eduardo Pazuello foi visto num encontro, fora da agenda oficial, a negociar com intermediários a compra de 30 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac pelo triplo do preço praticado pelo único distribuidor autorizado no país.

O caso está a ser investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da covid-19 no Brasil.

