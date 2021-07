Participação na grande peregrinação anual a Meca limitada a residentes na Arábia Saudita vacinados

Este ano, e por causa da pandemia, só os residentes na Arábia Saudita, com idades entre 18 e 65 anos, que já estejam vacinados ou recuperados da doença e que não sofram de nenhuma doença crónica, têm autorização para participar na grande peregrinação anual a Meca.

No entanto, e por causa das restrições, o espaço foi limitado a 60.000 pessoas. No ano passado, apenas 10.000 peregrinos puderam aceder. Antes da pandemia, participavam em média dois milhões e meio de muçulmanos vindos de todas as partes do mundo.

As autoridades da Arábia Saudita garantem que até aqui ainda não foi detetado nenhum caso de covid-19.