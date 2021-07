Em Jerusalém, os Palestinos comemoram o primeiro dia do feriado muçulmano de Eid al-Adha, no complexo conhecido pelos muçulmanos como Santuário Nobre e pelos judeus como Monte do Templo.

Em Toquio, o cachorro Mae repousa no braço de seu dono, em frente aos anéis olímpicos, três dias antes da abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

E no Reino Unido, um manifestante celebra o "Dia da Liberdade", que marca o fim das restrições relacionadas com a covid-19, em Londres.