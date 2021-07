China acusada de ataques informáticos

Em janeiro deste ano, a China foi alvo de críticas devido aos ataques informáticos lançados à Microsoft. Estados Unidos, União Europeia e a NATO afirmaram que os grupos de hackers responsáveis por atacar mais de 250.000 contas de e-mail foram apoiados pela China.

Terão sido vários os setores atingidos, desde biofarmacêuticas, sistemas de aviação, a Defesa e, ainda, as indústrias marítimas. Canadá, Alemanha, Arábia Saudita ou Reino Unido, além dos Estados Unidos são alguns dos visados.

A acusação partiu do Departamento de Justiça norte-americano, mas contou com a participação de outros Estados. Acusam quatro chineses e o Ministério da Segurança da China de usarem uma empresa recém-criada para esconder a intervenção do Governo.

A Procuradoria-Geral Adjunta dos Estados Unidos acusa a China de não cumprir os compromissos internacionais.

A China desmente as acusações. O Ministério das Relações Exteriores refere que as suspeitas são injustificadas e difamatórias, movidas por motivações políticas. Acrescentam que os EUA não têm provas que sustentem essas acusações.