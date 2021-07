Encontrados vestígios de navio militar e complexo funerário em cidade submersa

Mergulhadores descobriram vestígios raros de um navio militar na antiga cidade submersa de Thônis-Heracleion - outrora o maior porto do Egito no Mediterrâneo - e um complexo funerário que ilustra a presença de mercadores gregos, anunciou o país esta segunda-feira.

A cidade, que controlava a entrada do Egito na foz de um ramo ocidental do Nilo, dominou a área durante séculos antes da fundação de Alexandria, nas proximidades, por Alexandre o Grande, a 331 C.

Destruída e afundada juntamente com uma vasta área do delta do rio Nilo por vários terramotos e ondas gigantes, Thônis-Heracleion foi redescoberta em 2001 na baía de Abu Qir, perto de Alexandria, atualmente a segunda maior cidade egípcia.

Um estudo preliminar mostra que o casco do navio de fundo plano, de 25 metros, com remos e uma grande vela, foi construído na tradição clássica e também tinha características da construção egípcia antiga, disse o Ministério do Turismo e Antiguidades do país.

Noutra parte da cidade, a missão revelou os restos de uma grande área funerária grega que remontava aos primeiros anos do século IV a.C..

"Esta descoberta ilustra maravilhosamente a presença dos mercadores gregos que viviam naquela cidade", disse o Ministério, acrescentando que os gregos foram autorizados a estabelecer-se ali durante as últimas dinastias faraónicas.