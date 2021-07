Aberta investigação à tentativa de assassínio do Presidente de transição do Mali

A justiça do Mali anunciou hoje uma investigação sobre a tentativa de assassínio do Presidente de transição, Assimi Goïta, enquanto o alegado agressor, com motivos e identidade desconhecidos, continua a ser interrogado pelos serviços de informações.

"Um indivíduo malicioso quis prejudicar a integridade física do Presidente de transição" no final da oração do Eid al-Adha na terça-feira na Grande Mesquita de Bamako, disse numa declaração o procurador do Tribunal Superior (TGI) da comuna II de Bamako, Bourama Kariba Konate.

E prosseguiu: "Tendo em conta estes factos, que são suscetíveis de constituir delitos contra a segurança do Estado e tentativa de homicídio, foi aberto um inquérito com vista a lançar luz sobre este acontecimento".

O coronel Goïta, autor de dois golpes em menos de um ano, incluindo o que derrubou o Presidente Ibrahim Boubacar Keita, em 18 de agosto de 2020, escapou ileso da tentativa de agressão, cometida por um homem armado com uma faca.

O alegado autor do ataque, que foi subjugado pelos guarda-costas do chefe de Estado, ainda estava hoje a ser interrogado na Segurança do Estado (serviços secretos), enquanto a polícia está a ouvir testemunhas, disse à agência AFP o Superintendente-Chefe Sadio Tomoda, do 3.º distrito policial de Bamako.

A identidade do agressor não foi revelada. Sadio Tomoda disse na terça-feira à noite que era um "professor", sem mais pormenores.

Até agora, as autoridades não forneceram oficialmente nenhuma pista quanto aos motivos do agressor, num país que é altamente instável politicamente e que tem sido afetado pela violência desde 2012.