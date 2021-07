Banhistas fazem fila desde as 7 da manhã para garantirem lugar em praia espanhola 

Assim como no ano passado, devido à pandemia de covid-19, as praias voltaram a ter restrições de ocupação este ano, em Espanha, e, no fim de semana, os banhistas de Torrevieja protagonizaram um momento insólito, na Praia da Cura, ao esperar várias horas numa longa fila para garantir um lugar ao sol.

Às 7 da manhã de sábado, centenas de pessoas formaram uma longa fila junto ao areal à espera que a praia abrisse e pudessem garantir um dos espaços delimitados.

Nas redes sociais, começaram a surgir vídeos do momento caricato que os banhistas protagonizaram quando a praia abriu. "Uma verdadeira batalha campal", é o que dizem os medias espanhóis que cobriram a notícias.

Carregados de chapéus de sol, toalhas, lancheiras e tudo aquilo que precisavam para um dia de praia, os banhistas começaram a correr para conseguir garantir um dos espaços delimitados na zona balnear.



A Praia da Cura é uma das mais concorridas da região e a própria Câmara Municipal de Torrevieja qualifica-a como "uma das mais seguras de Espanha".

Segundo o Información, este foi mais um dia normal em Torrevieja, uma "meca do turismo residencial", e que não só nas praias, mas noutros serviços, como restaurantes e transportes públicos, é normal que se formem longas filas durante o verão.