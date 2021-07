As cheias, sem precedentes, na região começaram em maio e, desde então, a água não voltou a recuar completamente. A população queixa-se de falta de acesso a alimentos e outros bens essenciais e falta de apoios aos agricultores que ficaram com os campos inundados.

Especialistas apontam as alterações climáticas e a atividade humana na região da floresta da Amazónia como principal razão para as cheias e precipitação acima do normal.