Comboios com tanques de água ajuntam no combate às chamas na Costa Oeste dos EUA

O calor e os ventos fortes estão a prejudicar o trabalho dos bombeiros no combate aos incêndios que afetam a Costa Oeste dos Estados Unidos da América.

Os bombeiros tentam através de um comboio com tanques de água chegar a zonas de difícil acesso e combater as chamas, na Califórnia. Foi mais um meio a juntar-se aos aéreos e terrestres, num fogo que não dá tréguas.

No condado de Alpine, mais de mil bombeiros combatem as chamas e mais de 700 pessoas tiveram de fugir do fogo em várias localidades, que tiveram de ser evacuadas.

No Oregon, milhares de casas foram evacuadas e centenas destruídas pelas chamas. No quarto maior incêndio do estado norte-americano, desde o ano de 1900, já arderam mais de 150 hectares.