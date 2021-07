Forças de segurança detêm dois suspeitos do ataque ao Presidente interino do Mali

No Mali, as forças de seguranças detiveram dois homens. Um deles é suspeito de tentar esfaquear o Presidente interino.

O vídeo, divulgado pelas autoridades do país, mostra o momento em que os suspeitos são detidos, na Grande Mesquita de Bamako, capital do Mali. Um deles é rodeado por seguranças, outro ameaçado com uma arma de fogo.

O país, que luta há mais de uma década contra a Al-Qaeda e contra insurgentes ligados ao Estado Islâmico, enfrenta agora uma crise política. Em agosto de 2020 uma junta militar liderada pelo agora presidente, Assimi Goita, derrubou o Presidente Boubacar Keita.