Nina, a "defensora dos oceanos", tem 4 anos e a missão de salvar o ambiente

Nina Gomes tem quatro anos e é já considerada a ativista ambiental mais jovem do Brasil (quiçá do mundo). A menina passa grande parte do seu dia a apanhar lixo das praias do Rio de Janeiro com o pai, Ricardo Gomes, biólogo marinho e realizador.

Com os óculos cor-de-rosa brilhante e uma prancha de paddle, entra dentro de água e apanha lixo que muitas vezes foram deitados ao mar por outras pessoas. Entre os objetos mais comuns estão garrafas e sacos de plástico.

Questionada pela Reuters sobre a razão pela qual faz a recolha de lixo nas praias, Nina reponde com prontidão: "Porque se não o fizer, os peixes e as tartarugas morrem".

"Já é uma pequena defensora do oceano", afirma o pai.

Nina começou a mergulhar com o pai com apenas um ano e sete meses.

Quando tinha três anos, ganhou o prémio Tatuí de Ouro, do Instituto Ecológico Aqualung, por ter sido a criança mais jovem a ajudar a fazer a limpeza na praia de Copacabana.

Ricardo Gomes espera que o exemplo da filha sirva para inspirar as pessoas em relação à proteção do ambiente.