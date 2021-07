Peixe-lua de 45 quilos encontrado numa praia nos EUA

Um peixe-lua, com 45 quilos, deu à costa no estado do Oregon, nos EUA, na última semana. Foi encontrado em Sunset Beach, em Seaside, uma cidade no noroeste do estado.

De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, pouco se sabe sobre esta espécie. Vive nas profundezas do oceano e geralmente é encontrada em águas temperadas e tropicais, explica a CNN.

O peixe-lua foi encontrado na areia e de imediato foi chamado o Seaside Aquarium, um dos aquários mais antigos da costa oeste dos EUA. Nas condições em que foi encontrado, não estaria há mais de uma hora no local.

À CNN, Keith Chandler, responsável pelo Seaside Aquarium, confirmou que é um peixe "incomum de se encontrar", acrescentando que normalmente não são vistos na costa: "Foi muito emocionante para os habitantes locais".

"Infelizmente não apareceu vivo, mas chegámos antes dos pássaros", disse.

O responsável pelo Seaside Aquarium explicou ainda que o peixe-lua será congelado e, em parceria com uma organização local, o Columbia River Maritime Museum, vão dissecá-lo. Keith Chandler acrescenta que o objetivo é "obter todos os dados" possíveis para se descobrir mais sobre esta espécie.