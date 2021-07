Governo colombiano diz que ataque a Presidente foi feito por ex-membros das FARC

O governo colombiano diz que o ataque ao helicóptero em que seguia o Presidente Iván Duque foi feito por ex-membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

A 25 de junho, o helicóptero foi atingido por vários disparos quando estava prestes a aterrar numa cidade do nordeste do país, próximo da fronteira com a Venezuela.

"É um ataque cobarde, vemos buracos de bala no helicóptero presidencial", disse Duque em comunicado oficial, acrescentando que os seus serviços de segurança impediram "algo mortal".

Duque estava a bordo do helicóptero com os seus ministros da Defesa e do Interior e com o governador do departamento de Norte de Santander.

Depois do ataque, as autoridades descobriram armas em redor do aeroporto.

O Procurador-Geral da Colômbia disse que três homens estiveram envolvidos no ataque.