As fotos do dia. Portugal entra com tudo nos Jogos Olímpicos

A Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 foi esta sexta-feira representada por 17 atletas no desfile da Cerimónia de Abertura, numa delegação liderada pelos porta-estandartes Telma Monteiro e Nelson Évora que se mostraram muito animados e com a energia mais do que renovada.

Os dois atletas protagonizaram um momento que já se tornou viral.

Três pessoas ficaram feridas durante um confronto com armas de fogo no bairro da Bela Vista, em Setúbal, tendo sido detidas duas pessoas.

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira no telhado do Palácio da Justiça, no Campo dos Mártires da Pátria, no Porto.

Na Califórnia, os bombeiros norte-americanos combatem um incêndio de grandes dimensões que já se alastrou ao Nevada. Milhares de pessoas foram retiradas de casa, e o fumo e as cinzas já chegaram à costa oeste do país. Há semanas sem dar tréguas, os incêndios já são visíveis do espaço.

