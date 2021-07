Quatro portugueses detidos em Espanha por suspeita de violação de duas mulheres

A polícia espanhola deteve quatro portugueses por suspeita de violação de duas mulheres de 22 e 23 anos numa pensão em Gijón. A notícia está a ser avançada pelo jornal El Mundo e por outros órgãos de comunicação das Astúrias.

De acordo com a imprensa espanhola, que cita fontes policiais, os quatro portugueses detidos têm entre 20 e 30 anos e estariam a passar férias em Gijon, nas Astúrias.

Foram detidos este sábado manhã numa pensão da cidade, depois de duas jovens espanholas de 22 e 23 anos terem apresentado queixa na polícia por violação múltipla.

Segundo os jornais, as duas jovens terão conhecido um dos portugueses num bar e terão concordado em segui-lo até à pensão onde estava hospedado.

No caminho, terão conhecido outro dos presumíveis implicados e na chegada à pensão, outros dois portugueses estariam já no quarto. Terão sido agredidas e forçadas a manter relações sexuais com todos os elementos do grupo.

As duas jovens estão sob observação no hospital da cidade.

Os quatro suspeitos só deverão ser ouvidos por um juiz esta segunda-feira.

Apesar da investigação estar ainda numa fase muito embrionária o caso suscitou já a condenação da presidente da Câmara de Gijon, Ana González.