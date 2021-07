Alemanha quer criar sistema de alerta para perigos via telemóvel

A Alemanha, palco recente de inundações catastróficas, vai criar um mecanismo de envio automático de alertas por telemóvel para alertar as populações sobre um possível perigo, especialmente em caso de desastre natural, anunciou esta segunda-feira o ministro do Interior alemão.

"Nos últimos meses, a ideia nem sempre despertou o entusiasmo de todos. Mas decidi que vamos fazê-lo. Não há nenhum argumento razoável contra isso", afirmou Horst Seehofer no parlamento alemão, cujas declarações têm como pano de fundo as cheias que atingiram o país em meados deste mês.

As autoridades e os serviços de segurança alemães foram criticados por não terem alertado, em parte, as populações em causa sobre a gravidade das inundações, apesar de o serviço meteorológico alemão e o Escritório Federal de Prevenção de Desastres terem emitido avisos que, aparentemente, não foram retransmitidos ou levados a sério.

Entre as medidas para melhorar a prevenção, o Governo alemão pretende agora autorizar o envio de alertas por telefone, mecanismo denominado "Cell Broadcasting".

Semelhante a um SMS, o alerta é enviado por uma autoridade pública para o telemóvel das pessoas que se encontram em zona de risco, através do seu operador de rede.

Ao contrário de uma mensagem de texto, o alerta não é endereçada a um número específico, tornando o sistema compatível com a proteção de dados privados, uma preocupação muito importante na Alemanha.

E, ao contrário do SMS, uma mensagem de difusão por telemóvel chega mesmo ao destino se a rede estiver sobrecarregada.

Esta tecnologia, que requer um investimento de várias dezenas de milhões de euros, ainda é pouco utilizada na Europa, enquanto sistemas semelhantes são difundidos nos Estados Unidos e no Japão para a gestão de desastres.

Além desse sistema de alerta via telemóvel, a Alemanha também pretende restabelecer um sistema de prevenção por sirenes, depois de muitas delas terem sido desmontadas nos últimos anos por falta de manutenção.

No ano passado, as autoridades alemãs efetuaram um teste nacional de um sistema herdado da Guerra Fria, que acabou num fracasso, depois de várias delas não terem sido acionadas por razões técnicas.

Na sequência, os diferentes municípios acabaram por removê-los, considerando-os desnecessários.

As chuvas torrenciais que atingiram o oeste do país a 14 e 15 deste mês, causando uma repentina elevação do nível das águas, principalmente nas regiões de Bona e de Colónia, provocaram a morte de 180 pessoas na Alemanha, principalmente no estado da Renânia-Palatinado.

Nesta região, onde todas as vítimas ainda não foram identificadas, 74 pessoas também são consideradas desaparecidas ou inacessíveis.

Veja mais: