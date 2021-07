Morreu o ativista norte-americano pelos direitos civis Robert Moses

O ativista pelos direitos civis nos Estados Unidos Robert Moses morreu no domingo, aos 86 anos, em Hollywood, no estado da Florida, noticiou a agência AP.

Figura importante do movimento contra a segregação racial, Robert Parris Moses, mais conhecido como Bob Moses, foi baleado, espancado e preso na década de 1960, nomeadamente por ter liderado a campanha pelo registo de eleitores negros no Sul dos Estados Unidos.

Enquanto líder do comité estudantil não-violência do Mississippi, durante o movimento pelos direitos civis, foi uma figura central da campanha "Freedom Summer", que em 1964 levou centenas de estudantes a deslocarem-se para sul, para registar eleitores negros.

Como muitas famílias, também a de Moses deixou o Sul em direção ao Norte.

Nascido no Harlem, em Nova Iorque, dois meses depois de confrontos que causaram três mortos e 60 feridos no bairro, Moses fez uma viagem, em 1960, para ver com os seus olhos o movimento pelos direitos civis.

Manifestou-se ativamente contra a guerra no Vietname, deu aulas na Tanzânia e regressou a Harvard para tirar um doutoramento em Filosofia.

Foi depois professor de matemática no secundário, em Cambridge, Massachusetts, e Jackson, no Mississippi.

Em 1982, fundou o Projeto Álgebra, para aumentar a educação matemática das minorias.