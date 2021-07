Raptos na Nigéria. 28 crianças libertadas depois serem pagos os resgates

Foram libertadas 28 das mais de 100 crianças raptadas na Nigéria há quase três semanas. Os pais tiveram de pagar quase 70 mil euros ao grupo armado que as sequestrou de uma escola em Kaduna, no norte do país. Nos últimos oito meses, mil crianças foram raptadas de escolas da Nigéria.

Entre a dor de se confrontarem com o sofrimento e o trauma dos filhos e o alívio de os terem de volta, dezenas de pais abraçaram, este domingo, as 28 crianças devolvidas pelo grupo armado que as raptou.

Com poucos recursos, os pais foram obrigados a reunir quase 7 mil euros para pagar o sequestro. Muitas famílias tiveram de vender a casa e terrenos para conseguir o dinheiro. Ainda assim, 81 crianças continuam nas mãos dos raptores.

O ataque a esta escola em Kaduna, no norte da Nigéria, é o 10.º do género nesta zona nos últimos oito meses. São organizados por militantes islâmicos e por grupos armados. A prática criminosa foi iniciada em 2014, pelo grupo radical Boko Haram, com o rapto mediático de 276 raparigas da escola secundária de Chibok, no estado de Brono.

Desde dezembro foram sequestradas mil crianças, nove das quais foram mortas e 200 continuam desaparecidas.