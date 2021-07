Explosão na Alemanha faz um morto e vários feridos

Uma pessoa morreu, quatro estão desaparecidas e várias ficaram feridas numa explosão num parque industrial de empresas químicas na cidade alemã de Leverkusen.

A explosão deixou uma nuvem de fumo negro que levou as autoridades a decretarem uma situação de ameaça extrema. Aos residentes da região foi pedido que fiquem em casa e mantenham janelas e portas fechadas. O trânsito está a ser desviado das vias de circulação mais próximas.

Vários empregados do parque industrial ficaram feridos, dois com gravidade. As autoridades estão a investigar as causas da explosão no parque industrial, 20 quilómetros a norte de Colónia, onde estão sediadas mais de 30 companhias de empresas como a Bayer e a Covestro.