Início do julgamento do escândalo financeiro no Vaticano

Começa hoje no Vaticano um julgamento histórico. O processo judicial de um escândalo financeiro envolve 10 pessoas, incluindo um cardeal.





O cardeal italiano Angelo Becciu é a mais alta figura da Igreja Católica a ser julgada por crimes financeiros, relacionados com a compra de um luxuoso edifício em Londres.

O cardeal, destituído pelo Papa Francisco no ano passado, será julgado pelos "crimes de peculato e abuso de poder e também da concorrência, bem como de suborno" no quadro da "matéria relativa aos investimentos financeiros do Secretário de Estado em Londres".

Tinha um dos cargos mais poderosos da Santa Sé e era um conselheiro próximo do Papa, que quis assim mostrar que ninguém está acima da lei.

Também o antigo chefe da unidade de serviços secretos financeiros do Vaticano e dois corretores italianos estão entre os acusados.



Investigação iniciada em 2019

Em conjunto com o cardeal, outras nove pessoas e quatro empresas foram indiciadas depois de a investigação judicial, iniciada em 2019, ter permitido estabelecer "uma ampla rede de relações com participantes dos mercados financeiros que gerou perdas consideráveis para as finanças do Vaticano, tendo também utilizado os recursos destinados às obras de caridade pessoal do Papa ".

Em 2014, a Secretaria investiu cerca de 244 milhões de dólares como parceira de um acordo para comprar um edifício de luxo em Londres.

Todos os arguidos são "membros do pessoal eclesiástico e leigos do Secretário de Estado e personalidades da então Autoridade de Informação Financeira, bem como personalidades externas, ativas no mundo das finanças internacionais" e estão acusados dos crimes de abuso de poder, extorsão, branqueamento de capitais, fraude, falsa escritura pública e privada, violação do sigilo do cargo e peculato.

