Nações Unidas pedem calma e diálogo para resolver tensão na Tunísia

As Nações Unidas e o Governo norte-americano mostram preocupação face ao rumo dos acontecimentos na Tunísia. O Presidente demitiu o primeiro-ministro devido à forte contestação nas ruas. O país atravessa uma crise política, social e de saúde – sendo um dos países mais atingidos pelo novo coronavírus.

Depois dos confrontos no fim de semana, as ruas em redor do Parlamento em Tunes estão mais calmas. A demissão do Governo era há muito aguardada, não só por não ter enfrentado o vírus como a população esperava, mas também pelo desgaste, pela crise social e que o pais mergulhou.

A Tunísia, que desencadeou a Primavera Árabe na região, em 2011, vive com uma taxa de desemprego de 18% e tem uma das maiores letalidades por covid-19 do mundo.

O demitido chefe do Governo já anunciou que irá entregar o poder a quem for escolhido pelo Presidente para ocupar o lugar.

A situação é seguida à distância: as Nações Unidas pedem calma aos intervenientes e defende que as disputas devem ser resolvidas através do diálogo e não da violência. Exige ainda que os jornalistas possam cobrir livremente os acontecimentos. Esta segunda-feira, a polícia invadiu os escritórios da televisão Al Jazeera, em Tunes, e expulsou todos os profissionais que lá se encontravam.

