Camião mata 18 trabalhadores indianos que dormiam na autoestrada

Pelo menos 18 trabalhadores, que dormiam numa autoestrada sob o autocarro que teve uma avaria, morreram quando um camião colidiu cm o autocarro parado, disse hoje a polícia indiana.

Um responsável da polícia disse aos jornalistas que 19 operários tinham ficado feridos no acidente no estado de Uttar Pradesh.

A maioria dos trabalhadores regressava a casa no estado ocidental de Bihar, com o fim do contrato de trabalho.

Os passageiros saíram do autocarro depois de o eixo de transmissão se ter partido e estavam a dormir ao lado do veículo quando um camião o atingiu por trás.

As equipas de socorro tiveram de recuperar alguns dos corpos presos debaixo do autocarro de dois andares.

"A administração distrital e a polícia lançaram uma investigação e estamos a assegurar o melhor tratamento médico para os feridos", disse uma funcionária da polícia Satya Narayan Sabat.

Cerca de 150 mil pessoas morrem todos os anos em acidentes rodoviários no país, de acordo com números oficiais.

As principais causas de acidentes são excesso de velocidade e o não uso de cinto de segurança ou de capacete.