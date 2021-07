Onda de calor nos EUA sobreaquece águas do rio Columbia e provoca lesões e infeções em salmões

A onda de calor no noroeste dos Estados Unidos está a ter consequências dramáticas.

As águas do rio Columbia foram sobreaquecidas pelo calor extremos e as temperaturas do quarto maior rio dos Estados Unidos, e o maior a desaguar no oceano Pacífico, dispararam dos habituais 17 para mais de 21 graus.

As imagens agora divulgadas pela organização sem fins lucrativos Columbia Riverkeeper mostram salmões com diversos tipos de lesões e infeções provocadas por fungos brancos em várias partes do corpo, resultado das temperaturas invulgarmente altas.

Os investigadores alertam que 21 graus é uma temperatura letal para esta espécie anádroma e comparam a situação dos salmões a atletas que corram uma maratona com temperaturas de 38 graus, lembrando que para os peixes não é uma questão recreativa e não há opção.

Milhares vão provavelmente morrer no afluente, com doenças provocadas pelo calor, que deverá continuar a aumentar nos próximos dois meses, e muitos não vão poder desovar.