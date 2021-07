Pelo menos dois mortos em acidente químico em fábrica no Texas

Duas pessoas morreram na sequência de um acidente com produtos químicos na terça-feira numa fábrica em La Porte, no Texas, nos Estados Unidos.



Uma fuga de ácido acético levou a que 31 trabalhadores tivessem que ser descontaminados no local. Cinco sofreram ferimentos ligeiros e dois tiveram que ser hospitalizados.

Este ácido, conhecido por ser o principal componente do vinagre, torna-se perigoso quando ingerido puro no seu estado líquido ou no estado gasoso, representando perigo de explosão.

De acordo com a chefe dos bombeiros de Harris County, Laurie Christensen, a monitorização do ar não apresentou motivos para alarme. Não foram emitidos avisos para a população que reside em torno da fábrica.