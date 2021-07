Portugueses acusados de violação em Espanha. Defesa diz ter provas de que o ato foi consentido

O advogado dos quatro portugueses acusados de violação em Espanha acredita que as provas mostram que os atos sexuais foram consentidos. Gérman Mendez esteve esta quarta-feira à tarde reunido com os dois portugueses que continuam detidos.

Só depois de cumprirem um período de quarentena é que os dois portugueses em prisão preventiva vão poder receber a visita da família.

Para já, o único com autorização para entrar no centro penitenciário das Astúrias é o advogado, que esteve esta quarta-feira feira à tarde reunido com os dois jovens.

Uma das advogadas que apoiam as alegadas vítimas já garantiu que as duas mulheres continuam firmes na acusação de violação.

Mas a defesa insiste que as provas apontam para um ato consentido e dá exemplo um vídeo que terá sido gravado no final do encontro.

A prioridade da defesa é que os dois homens portugueses saiam da prisão das Astúrias o mais cedo possível.

Até sexta-feira vai dar entrada o recurso para a libertação dos portugueses. O resultado deve ser conhecido no próximo mês.

