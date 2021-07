Queda de avioneta na Ucrânia faz quatros mortes

Uma avioneta despenhou-se esta quarta-feira no oeste da Ucrânia, provocando a morte do piloto, ucraniano, e de três passageiros, todos norte-americanos, indicaram as autoridades locais.

O aparelho, de quatro lugares, um Advantic WT-10 de fabrico eslovaco, caiu numa pequena localidade na região de Ivano-Frankivsk, antes de se incendiar, referiu o Serviço de Situações de Emergência da Ucrânia, no seu portal, em que conforma a morte dos quatro ocupantes da avioneta.

A agência noticiosa Interfax-Ucrânia, que cita uma fonte das forças de segurança ucranianas, esclareceu que as quatro pessoas eram o piloto ucraniano e três cidadãos norte-americanos.

Questionada pela agência noticiosa France-Presse (AFP), a embaixada norte-americana em Kiev não avançou para já, qualquer declaração.

As causas do acidente são desconhecidas e estão em investigação.