Nos últimos dias, várias cidades italianas na zona do Lago Como foram atingidas por cheias rápidas e deslizamentos de terra. No início do mês, inundações na Alemanha e Bélgica fizerem mais de 200 mortos. A frequência, a dimensão e imprevisibilidade destes fenómenos extremos está a aumentar.

Na pequena cidade de Trooz, perto de Liège, o nível da água atingiu mais de 2 metros quando o afluente do rio Meuse galgou as margens do leito.

A impotência perante a força destruidora da natureza deixou marcas psicológicas que perdurarão para além da devastação causada.

A Alemanha foi ainda mais afetada pelas cheias rápidas de há duas semanas, com 177 vítimas mortais contabilizadas.

Nos últimos dias, foi a vez do norte de Itália experienciar uma série de fenómenos meteorológicos extremos. A região do Lago Como foi atingida por tempestades de granizo, enxurradas, inundações e deslizamentos de terra. Apesar da devastação não há registo de vítimas.