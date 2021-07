Palestiniano morto por disparos de tropas israelitas na Cisjordânia durante funeral de adolescente

Um palestiniano de 20 anos foi esta quinta-feria morto por disparos de soldados israelitas em Beit Ummar, arredores de Hebron, na Cisjordânia ocupada, anunciou o Ministério da Saúde local.

Os confrontos entre soldados israelitas e civis palestinianos eclodiram no decurso de um funeral de um palestiniano de 12 anos, morto na quarta-feira.

Mohamad al-Alami ficou gravemente depois de ter sido atingido na cidade de Beit Ummar, a noroeste de Hebron, quando se encontrava sentado no carro com o pai, e acabou por não resistir aos ferimentos.

Responsáveis militares israelitas confirmaram que hoje dispararam balas reais contra a multidão em protesto, e previamente tinham anunciado uma "investigação" sobre a morte do jovem de 12 anos.

O exército judaico, através de um comunicado, disse que oficiais superiores e a polícia militar também estão a analisar o incidente.

Já na terça-feira, outro palestiniano, de 41 anos, foi morto durante a noite por fogo israelita na Cisjordânia, palco de confrontos entre manifestantes e forças israelitas nas últimas semanas.

No sábado, um adolescente palestiniano, de 17 anos, ferido em confrontos com soldados israelitas, morreu no hospital.

Protestos contra os colonatos judaicos na Cisjordânia, onde habitam mais de dois milhões de palestinianos, provocaram 320 feridos, a maioria por gás lacrimogéneo disparado pelo exército israelita, disseram os serviços de emergência do Crescente Vermelho palestiniano.

A Cisjordânia é um território palestiniano ocupado por Israel desde 1967 e todos os colonatos judaicos, com mais de 470 mil residentes, aí existentes são considerados ilegais ao abrigo do direito internacional.