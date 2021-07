Embarcação de pesca intercetada em Espanha com 15 toneladas de haxixe

Uma embarcação de pesca foi intercetada ao largo de Huelva, no sul de Espanha, com 15 toneladas de haxixe a bordo. A embarcação regressava de Marrocos. Durante meses, uma operação conjunta das autoridades espanholas e portuguesas vigiaram a embarcação ancorada em Portimão, no Algarve.

A Guardia Civil espanhola intercetou a embarcação a 100 milhas de Huelva, quando regressava de Marrocos. Vinha carregada com 15 toneladas de haxixe e ia a caminho de Espanha para abastecer a Europa.

O estendal do carregamento, feito no porto de Huelva, foi o culminar de uma operação que durou meses e envolveu a Guardia Civil, a Polícia Judiciária e a Europol.

As buscas na Corunha, Barcelona, Madrid e Sevilha levaram à detenção de oito pessoas, à apreensão de outra embarcação e de 60 mil euros.